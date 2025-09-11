Un video evidencia la cruda modalidad de unos delincuentes en San Juan de Lurigancho, donde desmantelaron un auto por completo en cuestión de minutos. Los delincuentes, que actuaron con una frialdad calculada mientras los vecinos dormían, no dejaron ningún componente valioso, desde la computadora hasta el timón y la caja.

El acto, que fue ejecutada por tres sujetos con roles definidos, muestra la audacia de estas bandas que operan en la madrugada. La familia afectada, cuya pérdida material asciende a dos mil dólares según su cotización, ya interpuso la denuncia ante las autoridades. Esperan que las imágenes, donde se aprecian los rostros de los implicados, permitan su pronto identificación y captura.

