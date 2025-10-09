El derrumbe del techo de un antiguo reservorio en San Juan de Lurigancho ha dejado a decenas de familias sin agua potable, tras colapsar la estructura de más de 50 años que abastecía al asentamiento humano Villa Hermosa en Las Flores. El desplome, que generó un fuerte estruendo según testigos, dejó un panorama desolador con restos de concreto y tuberías rotas que han formado charcos de agua estancada, los cuales los vecinos temen se conviertan en focos infecciosos durante el verano. Sedapal respondió instalando tuberías provisionales tras días de insistencia ciudadana, aunque muchas familias reportan no recibir aún el servicio esencial para beber y asearse.

La preocupación vecinal se extiende más allá de la sed inmediata, ya que el agua empozada entre los escombros representa un peligro latente de propagación de zancudos y enfermedades como el dengue, particularmente riesgoso para niños y adultos mayores que residen a metros de la zona afectada. Pese a que Sedapal activó su protocolo de emergencia, la asistencia completa sigue siendo urgente en una comunidad donde muchos debieron caminar hasta mercados para comprar agua, sin que llegaran auxilios consistentes como aguateros. La situación expone la vulnerabilidad de infraestructuras antiguas en distritos populosos y la necesidad de soluciones permanentes que eviten nuevas crisis.

