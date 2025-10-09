El asesinato de un adolescente de 17 años en San Juan de Lurigancho ha encendido las alarmas sobre la inseguridad ciudadana. El joven, quien se ganaba la vida como mototaxista para sustentar a su familia, perdió la vida tras recibir múltiples disparos cuando se resistió al robo de sus pertenencias, un hecho que ocurrió a escasos metros de su hogar. Horas después del crimen, sus seres queridos se congregaron en la calle para organizar el velatorio.

Vea también: ¡7 impactos de bala! Mujer es asesinada mientras almorzaba con su familia en Puerto Maldonado

Este hecho evidencia la crítica situación de seguridad, ya que los vecinos exigen cámaras que funcionen y mayor presencia policial, pues aseguran que los crímenes son pan de cada día. Hasta el momento, no se habrían encontrado cámaras de seguridad operativas en la zona, lo que complica la identificación de los responsables, quienes huyeron con el equipo móvil y las zapatillas de la víctima.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO