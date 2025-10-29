La intervención de más de 100 personas en una fiesta popular en San Juan de Lurigancho, que en realidad era una fachada para una organización criminal, permitió a la Policía desarticular a la peligrosa ‘banda de Taquire‘.

Durante el operativo, donde se logró detener a 12 presuntos integrantes, se incautaron tres pistolas con 27 municiones y 56 bolsitas de clorhidrato de cocaína.

El presunto líder, Eduardo Ronald Taquira Ramos, quien cuenta con 5 requisitorias vigentes, habría organizado el evento como un falso aniversario de matrimonio para evadir a las autoridades.

Los agentes también decomisaron 9 teléfonos celulares de alta gama, los cuales serán analizados para buscar evidencias de extorsión, dado que la banda también es investigada por delitos contra el orden monetario.

