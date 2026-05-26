Dos hombres fueron asesinados mientras conversaban en plena vía pública en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), luego de ser interceptados por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

Elemento de la Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el doble crimen corresponda a un presunto ajuste de cuentas.

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¿Cómo asesinaron a estos dos sujetos en SJL?

Las víctimas se encontraban conversando tranquilamente cuando fueron sorprendidas por los atacantes. Los desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y atacaron a los dos amigos. La información fue proporcionada por la Policía y testigos presenciales del hecho.

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Hipótesis del ajuste de cuentas

La Policía maneja como principal hipótesis que el crimen estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas entre criminales. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del doble asesinato. Se espera que los familiares de las víctimas puedan proporcionar información adicional que ayude a esclarecer el caso.