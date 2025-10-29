Agentes de la Policía Nacional desarticularon a una banda criminal tras intervenir una boda que se celebraba en un local de la avenida Las Lomas en Zárate, San Juan de Lurigancho, donde se logró la detención de 12 presuntos integrantes de esta organización dedicada a la extorsión.

Durante el operativo, que inicialmente intervino a 103 personas entre invitados a la ceremonia, se identificó al líder del grupo Eduardo T Ramos, quien presentaba cinco requisitorias por delitos como tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

Vea también: Ciudadano se lanza contra taxi de ladrones que desmantelaban su auto

La intervención policial permitió incautar tres armas de fuego, dos modernas tipo Glock y una pistola Taurus, con sus respectivas cacerinas abastecidas, además de 27 municiones calibre 9 milímetros y gran cantidad de droga consistente en 56 bolsitas de clorhidrato de cocaína y ocho fragmentos tipo piedra.

Este golpe a la delincuencia organizada, que también decomisó nueve celulares de los detenidos, representa un duro revés para esta banda que operaba en el distrito y evidencia el trabajo de inteligencia que realiza la PNP para capturar a integrantes de organizaciones criminales durante sus mismas actividades sociales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO