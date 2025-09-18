Un patrullero de Serenazgo de San Juan de Lurigancho atropelló violentamente a una pareja de recicladores de la tercera edad hace cuatro meses, un hecho del cual la comuna no se ha hecho responsable. El impacto, que ocurrió mientras los esposos empujaban su carretilla durante la noche, provocó que ambos salieran volando y cayeran al suelo con fuertes traumatismos, los cuales requirieron inmediata atención médica con numerosos puntos de sutura en la cabeza.

Como consecuencia de este trágico accidente, el esposo de la señora Cristina falleció a causa de la gravedad de las lesiones recibidas durante el violento choque. Por su parte, la mujer sobreviviente sufre una delicada fisura en la columna vertebral que le impide trabajar y que hoy representa una amenaza latente de invalidez permanente para ella, sumando una crisis familiar a la ya evidente negligencia institucional.

