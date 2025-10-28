Tres sujetos acuchillan a un taxista a plena luz del día en San Juan de Lurigancho, ejecutando un crimen planificado donde la víctima sucumbió en segundos ante múltiples heridas punzo penetrantes.

Jesús Francisco Klin, de 34 años, fue atacado el 21 de octubre a las 11:51 a.m. en el malecón Checa, mientras los agresores contaban con un vehículo plateado y un mototaxi azul que esperaban estratégicamente para su fuga.

Vea también: ‘Secretos de cocina’: Sandra Plevisani y su receta para preparar un delicioso soufflé de queso en casa

El alcalde Jesús Maldonado demandó cadena perpetua para los responsables, enfatizando que “los delincuentes deben temerle al Estado” tras este brutal hecho que conmocionó a la comunidad.

El operativo revela la audacia de grupos delictivos que planifican ataques en horarios diurnos, utilizando múltiples medios de transporte para escapar rápidamente y evadir la acción policial en uno de los distritos más poblados de Lima.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO