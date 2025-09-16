Vecinos de San Juan de Lurigancho denuncian que cables de alta tensión caídos en la cuadra 4 del jirón Los Chasquis impiden el tránsito, tras una semana sin que las autoridades atiendan su reclamo formal. Aunque los residentes instalaron una malla naranja y un cordón para alertar a los conductores, el paso de vehículos sigue bloqueado y solo motos se arriesgan a escurrirse, lo que genera una situación de peligro constante para todos.

La incapacidad de transitar libremente por la vía pública afecta la movilidad de mototaxis y peatones, quienes se ven forzados a invadir la calzada y exponerse a un riesgo inminente. Vecino asegura que enviaron una carta al alcalde, diciendo que iba a coordinar con las empresas sobre los cables sin usar y piden mayor seguridad.

