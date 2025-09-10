Autoridades hallaron el cuerpo descuartizado de un joven dentro de una maleta en un descampado de San Juan de Miraflores, donde recicladores hicieron el macabro descubrimiento la mañana del martes. Los restos humanos estaban envueltos en bolsas de basura y rafia, además de colchas ensangrentadas, lo que evidenciaba una brutal violencia ejercida contra la víctima.

Vea también: Corredor azul se estrella contra árbol en la avenida Arequipa y deja 6 personas heridas

La Policía identificó al fallecido como Julio César Zapay Guamán, de 29 años, obrero de construcción civil que había sido reportado como desaparecido días antes. Sus familiares denunciaron que recibieron mensajes extorsivos de presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes exigían dinero por su liberación, un hecho que vincula este crimen con la creciente ola de violencia organizada en Lima.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO