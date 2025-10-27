Un joven recibió un disparo en la rodilla en San Juan de Miraflores, cuando se resistió a un asalto perpetrado por delincuentes que intentaron arrebatarle su teléfono celular.

El violento episodio, que fue captado por las cámaras de seguridad, muestra cómo la pareja de la víctima gritaba desconsolada mientras los agresores, quienes eran dos sujetos, lograban huir en una motocicleta lineal tras fallar en su objetivo de robo.

Una vecina del lugar, quien es enfermera de profesión, acudió inmediatamente a prestar los primeros auxilios al joven, encontrándolo consciente pero visiblemente pálido y conmocionado por la agresión.

Los bomberos de un puesto frontal acudieron con una ambulancia para trasladar al herido, mientras que los residentes del área exigen a las autoridades mayor seguridad, ya que la zona, a pesar de ser muy transitada, carece de una caseta de serenazgo permanente que prevenga estos hechos delictivos que se repiten con frecuencia.

