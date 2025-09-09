Un menor de 16 años está implicado en el asesinato de un adolescente de 15 años a quien dispararon seis veces cerca de una loza deportiva en San Juan de Miraflores. El fatal incidente ocurrió el jueves por la noche cuando la víctima, identificada como un talentoso joven deportista, se encontraba jugando fútbol con sus amigos y se desató una presunta pelea entre hinchas de distintos clubes.

Vea también: SJL: adolescentes arrojan pirotécnico dentro de un colegio

El padre del adolescente fallecido exige justicia y revela que su hijo, quien era hincha de Alianza Lima y aspiraba convertirse en profesional del fútbol, recibió impactos de bala en el estómago, pie y brazo. Las autoridades trasladaron al presunto agresor a la comisaría Mateo Pumacahua, mientras la familia clama por una investigación acelerada que determine responsabilidades en este crimen que truncó las metas del joven.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO