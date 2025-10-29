La rápida intervención del Serenazgo de San Juan de Miraflores frustró el robo de un celular que un delincuente cometió en el transporte público en la avenida Defensores de Lima, donde el sujeto, tras empujar a un pasajero para descender con el botín, creyó haber coronado el asalto con éxito.

La víctima, Carmen Quispe de 44 años, quedó atónita ante el violento arrebato, un hecho que se repite con frecuencia en una zona que los vecinos ya consideran tierra de nadie.

Vea también: Asaltantes armados aterrorizan a comensales en restaurante de Independencia

La captura del hampón, quien fue reducido por tres motorizados municipales y puesto a disposición de la Policía Nacional, genera un suspiro de esperanza entre los residentes, quienes relatan experiencias similares con la delincuencia.

Este caso, si bien representa un robo frustrado entre muchos, demuestra que la acción coordinada de las fuerzas de seguridad puede recuperar el control en el distrito, tal como lo exige la ciudadanía afectada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO