San Juan de Miraflores es escenario de violentos enfrentamientos entre barras bravas que siembran el pánico entre los vecinos, quienes son testigos de cómo los agresores actúan a balazos sin que la autoridad logre controlarlos de inmediato. El último episodio, registrado el 28 de agosto, dejó impactos de bala en las paredes de las viviendas de la urbanización, evidenciando el grave riesgo al que se expone la población que habita en la zona B del distrito.

Vea también: Abuelita fallece tras ser atacada por un enjambre de abejas: “Fueron mil abejas aproximadamente”

Ante esta ola delincuencial, los moradores claman por una intervención policial más efectiva y un patrullaje reforzado que impida que los grupos se concentren en los parques de los alrededores, lugares que identifican como focos de inicio de las trifulcas. La preocupación ciudadana radica en que estos actos vandálicos ocurren en una zona con alta afluencia de personas y cerca de instituciones educativas, lo que incrementa el potencial de una tragedia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO