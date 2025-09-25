Un camión sin frenos golpeó varios vehículos y casi causa una desgracia en San Martín de Porres, tras fallarle el sistema de frenado mientras bajaba por la avenida Canadá. El accidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, cuando la unidad de carga, que transportaba cemento, impactó primero contra una baranda metálica que quedó doblada. Según los vecinos, el conductor habría perdido el control al “vaciarle los frenos”, iniciando una trayectoria de destrucción que incluyó el choque contra dos motos estacionadas.

La situación se agravó cuando el camión continuó su marcha descontrolada, golpeando también las puertas de un taxi de color amarillo metros más adelante antes de detenerse por completo. Este incidente ha generado alarma en la comunidad, quienes señalan que la calle Maracaibo se usa ilegalmente como doble vía desde que se bloqueó la avenida Lima. Los residentes exigen soluciones, ya que la mezcla de vehículos pesados, mototaxis y motos en una vía no diseñada para ello representa un peligro latente.

