En San Martín de Porres, un delincuente fue capturado tras asaltar una botica y terminó pidiendo perdón cuando intentaba huir en medio de una persecución policial. Alias “Cara de Perro”, identificado como Johnny David Hernández Pérez, había ingresado armado al local sin imaginar que los agentes lo seguían de cerca, lo que provocó una balacera con al menos siete disparos que alarmaron a los vecinos.

El venezolano trató de justificarse diciendo que era cocinero y que cometió el delito “por necesidad”, aunque los trabajadores y residentes señalan que viven con miedo por el aumento de la delincuencia. En su poder se halló un revólver con la serie erradicada y un morral con municiones, elementos que confirman la peligrosidad del detenido.

