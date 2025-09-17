En San Martín de Porres una madre suplica desesperada “ayúdenme a encontrar a mi hija de 15 años”, quien desapareció el pasado sábado 13 de septiembre después de salir de su vivienda, alrededor de las 5 de la tarde, con el permiso de sus padres para visitar a una amiga. La adolescente, quien fue cambiada de colegio hace cuatro meses, lo que según los padres pudo generarle incomodidad, vestía un polito o top de color amarillo y un pantalón jean celeste cuando fue vista por última vez.

Aunque ha tenido contacto esporádico vía WhatsApp, enviando incluso una foto donde sus progenitores perciben que “está mal”, se niega a revelar su paradero, lo que ha aumentado la alarma familiar. La amiga con la que supuestamente se reunió también se encuentra desaparecida, complicando aún más las labores de búsqueda que realiza la familia y las autoridades.

