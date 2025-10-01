El denominado “Pasaje del Terror” en San Martín de Porres se ha convertido en el escenario de constantes asaltos a mano armada, donde un joven fue recientemente víctima de un delincuente que llegó en moto, se subió a la vereda y lo amenazó con una pistola que escondía en su cinturón para robarle su celular. Los vecinos, que se declaran atemorizados por la situación, aseguran que este estrecho callejón es el lugar perfecto para acorralar a las potenciales víctimas, ya que los delincuentes aparecen repentinamente de ambos extremos impidiendo cualquier escape, tal como ocurrió en este caso registrado donde el asaltante actuó con total frialdad incluso después de recibir el teléfono.

Vea también: Cajamarca: Ronderos obligan a delincuentes a hacer ranas y planchas tras robo

Los habitantes de la zona evitan cruzar por este peligroso pasaje luego de que el último robo ocurriera a las 6 de la mañana, aunque los testimonios recogidos indican que los asaltos suceden a toda hora y generalmente son cometidos por sujetos que operan en grupos de dos o tres personas. La sensación de zozobra es tal que muchos residentes prefieren caminar varias cuadras adicionales o pagar mototaxis antes que arriesgarse a transitar por este corredor, donde recientemente incluso balearon a un testigo por intentar defender a otra persona que estaba siendo robada, demostrando el nivel de violencia que impera en el lugar y la impunidad con que actúan los delincuentes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO