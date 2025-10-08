Los vecinos de la urbanización La Floresta, en San Martín de Porres, claman por solución ante la esquina peligrosa que se ha convertido en el punto de accidentes casi a diarios, los cuales mantienen a la comunidad sumida en el terror. Los residentes, quienes ya han sido testigos de cómo una moto de delivery se despistó y terminó dentro de una tienda, viven con el temor constante de que la próxima víctima pueda ser un peatón. Esta situación crítica, que incluye el reciente choque de un cargador frontal que partió un poste de luz, evidencia el grave riesgo que representa la pista mal diseñada para la integridad de las familias y sus propiedades.

Vea también: Recuperan 35 mil dólares en vacunas robadas tras persecución en Costa Verde

La problemática vial ha generado que los comerciantes y residentes se sientan prisioneros en sus propias casas, obligados a mantener sus puertas cerradas como única medida de protección contra los vehículos que pierden el control. Uno de los testimonios revela que un camión de gran tamaño casi atropella a su esposa, un hecho que refleja la incapacidad de estos vehículos para girar con seguridad en un tramo que no cumple con las condiciones básicas. La comunidad espera que las autoridades intervengan de inmediato, antes de que la imprudencia de otro conductor termine cobrando una vida humana en este crítico sector de SMP.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO