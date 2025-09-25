Un enorme socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad se abrió repentinamente en una calle muy transitada de Bangkok, Tailandia, justo frente al Hospital Vajira, uno de los centros médicos más antiguos de la ciudad. El colapso causó daños materiales significativos, obligó a evacuar a decenas de pacientes y paralizó el tránsito en la zona, generando pánico entre los residentes y transeúntes.

Causas y temporada de monzones

La formación de este cráter derrumbó postes de luz, tuberías de agua y al menos tres vehículos quedaron atrapados en la oquedad. Además, la interrupción del suministro de electricidad y agua potable afectó a numerosos hogares y establecimientos cercanos. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, pero la preocupación creció debido a la cercanía con una comisaría y otros edificios que también fueron evacuados preventivamente.

Según las autoridades locales, la falla estructural podría estar vinculada a trabajos de construcción de un túnel para una nueva línea de metro subterráneo, junto con el efecto de las fuertes lluvias de la temporada de monzones que intensificaron la erosión y el hundimiento del terreno. Se cree que una fuga de agua proveniente de una gran tubería contribuyó a la formación del socavón, que sigue bajo investigación para determinar las responsabilidades.

Trabajos de emergencia y estabilización

El gobernador de Bangkok anunció que se están realizando trabajos urgentes para estabilizar la zona, que incluyen la colocación de más de 50,000 sacos de arena para rellenar el hueco y evitar nuevos desprendimientos. Posteriormente, se procederá a retirar escombros y a rellenar con cemento y hormigón para restaurar la superficie afectada, lo que podría tomar varias semanas debido a la magnitud del daño.

La reparación del socavón tendrá un impacto considerable en la infraestructura y la movilidad urbana, ya que la zona es un punto neurálgico de la capital, cercano a hospitales, universidades y oficinas públicas. La calle afectada, que tiene cuatro carriles, permanecerá cerrada hasta que se asegure la estabilidad del terreno y se finalicen los trabajos de reconstrucción.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO