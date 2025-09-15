Un soldado mató a dos hombres en una discoteca de San Juan de Lurigancho, un episodio de violencia que ocurrió en el establecimiento “Viejo Verde” ubicado en el paradero 5 de la avenida 14 de Septiembre. El agresor, un joven de 24 años, disparó a quemarropa contra las víctimas que se encontraban bailando, lo que generó inmediato pánico entre los aproximadamente cien testigos presentes. Una de las víctimas recibió un impacto fulminante en la cabeza mientras disfrutaba de la música, mientras que la segunda fue alcanzada en el pecho cuando intentaba huir del lugar.

El sujeto había sido intervenido previamente por seguridad por portar un arma de fuego, pero logró escapar y regresar para cometer el crimen. La Policía Nacional capturó al presunto homicida tras un enfrentamiento a varias cuadras del lugar, donde resultó herido y fue trasladado al Hospital del 10 de Octubre. Las cámaras de seguridad del local serán cruciales para la investigación, mientras vecinos exigen el cierre definitivo del establecimiento por considerarlo foco de delincuencia.

