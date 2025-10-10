¡Celso se niega rotundamente a desvincularse de la pequeña, a quien ha amado y criado como su hija propia durante una década. Su firmeza surge como un muro contra la solicitud de Soledad, quien ahora exige que renuncie a los derechos legales que él mismo otorgó, lo que genera una tensa disputa que trasciende lo legal para adentrarse en lo profundamente emocional. La pequeña, cuya vida ha transcurrido bajo el apellido de Celso, se convierte en el corazón de este conflicto, donde los conceptos de familia y paternidad son puestos a prueba.

Este hombre, quien decidió darle una oportunidad a la relación a pesar de la dolorosa infidelidad, no solo se ha mantenido como figura paterna ante la ley, sino que también cumple con su manutención económica. Celso, lejos de querer retirarse, ahora reclama a Soledad un derecho fundamental: poder seguir viendo a la niña, a quien considera y ama como su hija verdadera, demostrando que el compromiso y el cariño forjado en diez años pueden ser más fuertes que un vínculo genético.

