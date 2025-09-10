La orquesta Son del Duke se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un video compartido por la página de Facebook La Noticia Clave, en el que se observa a una de las cantantes utilizando un juguete íntimo en pleno escenario, lo que provocó la incomodidad de los músicos y fuertes críticas del público.

En el clip, la vocalista juega con un objeto con forma fálica para molestar al animador, generando carcajadas entre las demás integrantes, quienes se pasan el juguete en medio del show. Sin embargo, los usuarios calificaron el hecho como una falta de respeto y un acto vulgar.

“Yo creo que todo grupo musical se debe a su público y lo que han hecho es una vulgaridad”, “Eso es una falta de respeto hacia el público, ridículo y vulgares”, “Dan mal ejemplo”, fueron algunos de los comentarios.

La controversia llega en medio de un difícil momento para Son del Duke, luego de que su bus fuera atacado a balazos el pasado 6 de setiembre mientras se encontraba estacionado en San Martín de Porres. El vehículo recibió cuatro disparos en un aparente acto de extorsión.

Entre críticas y preocupación

La doble situación ha puesto a la orquesta en el ojo mediático: por un lado, el debate sobre los límites del entretenimiento y la profesionalidad en el escenario; por otro, el miedo a nuevas amenazas tras el atentado.

