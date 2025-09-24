Sospechan que el stream de Marcelo Tinelli tuvo bots, luego de que el periodista Agus Rey afirmara en Magaly TV La Firme que se analizó el programa y se habría confirmado una “presencia importante”. La polémica surge al comparar las cifras, ya que el streaming alcanzó un pico de 106 mil espectadores en vivo, una cifra que aumentó respecto a los 86 mil de su debut. Sin embargo, la discrepancia se hizo evidente cuando el programa se cargó completo en YouTube, ya que solo aparecieron 18 mil reproducciones, un número muy distinto que según los especialistas indica el uso de cuentas falsas.

Por su parte, Tinelli se burló un poco de las acusaciones, pero el hecho fue muy comentado por lo irregular de las estadísticas. Los expertos señalaron que era extraño ver cómo la audiencia en vivo fluctuaba abruptamente, un comportamiento atípico que no suele ocurrir en transmisiones de este tipo y que alimenta la teoría de la inflación artificial.

