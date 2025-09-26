Sport Boys consiguió un valioso triunfo por 3-2 ante Alianza Universidad en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, en un duelo vibrante correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Los goles rosados fueron obra de Luis Urruti, Carlos López y Jostin Alarcón, este último en los descuentos, lo que permitió cortar una racha de seis encuentros sin conocer la victoria.

Desde el arranque, los dirigidos por “Pato” Cabanillas mostraron un planteamiento ofensivo. A los 14 minutos, Fidel Martínez asistió a Luis Urruti, quien definió con precisión para abrir el marcador. Dos minutos después, llegó la jugada más espectacular de la tarde: Carlos López tomó el balón en su propio campo, dejó en el camino a varios rivales y anotó un verdadero golazo para colocar el 0-2.

En la segunda mitad, los locales reaccionaron y lograron acercarse en el marcador. A los 71’, un autogol de Renzo Salazar le dio vida a Alianza Universidad, que no bajó los brazos. La presión surtió efecto y, tras revisión en el VAR, Yorleys Mena empató el partido desde los doce pasos en el minuto 97.

Cuando todo parecía sentenciado, el encuentro tuvo un desenlace dramático. En el minuto 104, Urruti fue derribado en el área y el árbitro cobró penal. Jostin Alarcón asumió la responsabilidad y, con frialdad, convirtió el 2-3 definitivo, desatando la celebración de los rosados en Huánuco.

Con este resultado, Sport Boys rompe una seguidilla de seis partidos sin ganar y suma tres puntos vitales en su lucha por alejarse de los últimos lugares del Clausura. El equipo chalaco alcanzó los 9 puntos y se ubica en la casilla 17, en una dura pelea con UTC, Alianza Universidad, Ayacucho FC y Juan Pablo II por salir del fondo.

