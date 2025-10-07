El caso de la suboficial Teresa Cuba Lara, más conocida como ‘Lady dos soles’, generó gran indignación en las redes sociales por negarse a pagar su pasaje e hiciera que colegas suyos intervinieran al chofer del bus para que lo detengan. Esto hizo que ahora la agente afronte una investigación interna por presunto abuso de autoridad y posiblemente sea expulsada de la institución.

Vea también: Madre e hija mueren calcinadas en su casa y vecinos culpan a la municipalidad de Surco

INCIDENTE

El hecho ocurrió en la avenida Caquetá, en el Cercado de Lima, cuando Cuba Lara abordó un bus junto a sus familiares y -según testigos- exigiera el pase libre para ella y sus acompañantes, pese a que la ley solo establece que el beneficio es exclusivo para la persona en servicio.

Ante la negativa del conductor, José Manuel Villafuerte, se generó una discusión con la policía que se encontraba de civil. “Es un derecho, hay una ley”, sostuvo la suboficial ante los pasajeros y previo a solicitar apoyo.

Minutos después, siete agentes llegaron al lugar y procedieron a detener al chofer, hecho que fue grabado por los pasajeros, y en el que se escucha decir: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete policías porque no pagan pasajes”.

INVESTIGACIÓN POR ABUSO DE AUTORIDAD

El chofer fue enmarrocado y llevado a la comisaría de Monserrat, mientras que su abogado, Rodrigo Noblecilla, denunció que la intervención fue arbitraria porque “La señorita no presentó ningún documento que acreditara que era policía. Estaba de civil, acompañada de su hijo y su pareja”.

El letrado afirmó que la suboficial no tenía jurisdicción ni competencia funcional para intervenir al transportista, y que habría llamado a un coronel y a un fiscal de Magdalena para justificar su accionar. “Vamos a verificar esas llamadas porque hay indicios de tráfico de influencias”, declaró.

NUEVAS DENUNCIAS

Además, Noblecilla adelantó que presentará denuncias ante Inspectoría General de la PNP y el Ministerio Público por abuso de autoridad, secuestro y tráfico de influencias. “Esto no puede quedar impune. La suboficial actuó con poder que no le correspondía”, remarcó.

Trascendió que la agente ya registra dos denuncias anteriores por presunto abuso de autoridad, por lo que su situación podría agravarse.

POSIBLE EXPULSIÓN

El defensor de la PNP, Máximo Ramírez, advirtió que la conducta de Cuba Lara podría ser sancionada con la destitución.

“Usar atribuciones policiales para obtener beneficios indebidos para familiares es una falta muy grave. Puede ser expulsada de la institución”, subrayó.

En tanto, la Inspectoría ya abrió una investigación administrativa y no se descarta que la Suboficial sea separada definitivamente de la institución.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO