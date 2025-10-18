El suboficial de tercera PNP Luis Magallanes brindó su testimonio durante la audiencia en la que se evaluó la detención preliminar en su contra, tras ser señalado por la muerte del manifestante Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre en la Plaza Francia. El agente insistió en que actuó en defensa propia y que nunca apuntó a una persona con su arma de fuego.

Según explicó ante el juez Abel Centeno, los manifestantes lo habrían agredido con piedras, botellas y palos al identificarlo como parte del grupo Terna. El policía sostuvo que su intención fue repeler la agresión y escapar del lugar, sin causar daño a nadie.

“Yo disparé al suelo, no al cuerpo de nadie”

Durante su intervención ante el juez Abel Centeno, Magallanes relató que se encontraba herido y desorientado en medio de los enfrentamientos. “Yo he visto que mi vida estaba en peligro, por eso usé mi arma, pero no hacia el cuerpo, sino que disparé al suelo”, explicó.

El suboficial señaló que perdió mucha sangre producto de los golpes recibidos. “No podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos. Yo corría y solo quería defenderme al disparar al piso. En ningún momento he disparado al cuerpo o mirando a una persona. Jamás en mi vida haría eso”, expresó.

Asimismo, negó haber intentado huir tras los hechos y aseguró que fue internado por la gravedad de sus lesiones. “Yo no soy ningún delincuente. Incluso hay videos donde se me ve todo ensangrentado y perdiendo el conocimiento”, indicó durante la audiencia.

“Me inculpan sin investigar”

Magallanes también cuestionó que se le haya responsabilizado públicamente antes de que concluyan las investigaciones, en aparente referencia al comandante general de la Policía, Óscar Arriola. “Sin haber investigado muy bien los hechos ya me estaban inculpando a mí, señor juez”, manifestó el agente, quien defendió su trayectoria en la institución.

“Siempre he cumplido con la ley. En mi trabajo me han enseñado a salvar vidas, porque yo pertenezco a la División de Secuestro y Extorsión. Siempre he rescatado vidas”, añadió.

El juez Abel Centeno dictó siete días de detención preliminar contra el suboficial por el presunto delito de homicidio calificado. La medida vencerá el 23 de octubre, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias del caso.

