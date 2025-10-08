Suboficial PNP, conocida como ‘Lady 2 soles’, tiene un rosario de denuncias, según ha revelado la investigación periodística sobre el caso que enfrenta con un conductor de transporte público. La agente Judith Cuba, quien actualmente enfrenta un proceso en Inspectoría por el presunto abuso de autoridad durante el incidente del pasaje, registra antecedentes por agresión a una mujer embarazada en 2024 y por amenazas con arma de fuego en 2014, lo que ha profundizado el escrutinio público sobre su conducta. Estos antecedentes, que están siendo evaluados en la investigación interna que podría determinar su separación de la institución si se comprueba el uso del cargo para beneficio personal, han generado un intenso debate ciudadano sobre los protocolos de actuación policial.

El conductor José Villafuerte tras cobrarle el pasaje que ella rehusó pagar argumentando su condición policial, ahora enfrenta una denuncia por tentativa de secuestro interpuesta por Cuba. La agente, quien solicitó el apoyo de ocho colegas para reducir al chofer en un operativo calificado como desproporcionado por testigos, mantiene su versión a través de su abogado defensor, quien asegura que se logrará una sentencia condenatoria que reivindique el respeto hacia la institución policial, mientras el conductor evalúa presentar una contrademanda por abuso de autoridad.

