El joven pianista peruano Hiram Reátegui, un prodigio de 15 años originario de Tarapoto, vivió un sueño cumplido al conocer a su ídolo Richard Clayderman, durante la visita del maestro francés a Lima. Este encuentro, gestionado por la producción del concierto, coronó la dedicación de casi una década de Hiram, quien con sólo 6 años descubrió su vocación al tener su primer contacto con un teclado en una fiesta familiar. Su talento, que él describe como una conexión donde “el piano y yo éramos uno solo”, le ha valido 60 premios internacionales y el honor de haber tocado en el prestigioso Carnegie Hall, escenario de las más grandes leyendas de la música clásica.

Vea también: Extrabajador de banco con daño cerebral espera más de 30 años por una pensión

La hazaña de Hiram Reátegui es el resultado de una férrea disciplina que incluye ensayos de hasta diez horas diarias, aprovechando su don de oído absoluto para perfeccionar cada pieza. A pesar de su trayectoria ascendente y de actuar como embajador de la música peruana en competencias foráneas, el artista aún carece de apoyo económico de empresas privadas o del Estado para cumplir su meta de estudiar en una universidad prestigiosa en el extranjero. Mientras tanto, continúa su formación en la Escuela de Música IBP de Tarapoto, institución que lo ha respaldado durante siete años y que confía en verlo pronto brillando en los grandes escenarios internacionales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO