Gustavo Horna, hermano de la modelo Brunella Horna y cuñado del líder aprista, Richard Acuña, ha obtenido contratos con el Estado por más de 273 mil soles a pesar de carecer de experiencia previa en el sector público y solo contar con el grado de bachiller en Ingeniería Industrial. Sus primeras órdenes de servicio se registraron en enero de 2019 en el MIDIS por 18 mil soles, justo dos meses después de que Richard Acuña visitara por cuatro horas el despacho de la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, generando cuestionamientos sobre posibles influencias.

Las contrataciones se extendieron a múltiples instituciones incluyendo Inacal, Minsa y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), donde en 2024 recibió cuatro órdenes por 74 mil soles que superaron el límite legal de 8 UIT permitidas para contrataciones directas.

