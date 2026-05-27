La modelo española, Suhaila Jad volvió a postear una dura indirecta en redes sociales contra el futbolista André Carrillo, insinuando que la “Culebra” Carrillo le ocultaba un segundo celular durante su relación.

La publicación de la madre de los hijos de Carillo desató especulaciones sobre una posible infidelidad oculta por parte del deportista.

Suhaila Jad: “Un número de teléfono que no conocéis”

El mensaje de la modelo fue contundente y directo, “vuestras parejas tienen un número de teléfono que no conocéis y os enteráis de que existe por la madre de un compañero del colegio de vuestros hijos” .

La publicación en Instagram, que parece inspirada en su propia experiencia, apunta a un patrón de conducta que muchos hombres tramposos repiten, comentó la “Urraca”

Magaly indicó que ese patrón en repetitivo

Medina Vela recordó que esta modalidad de infidelidad ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones y que los llamados “teléfonos del tramposo” contienen un directorio exclusivo para las aventuras clandestinas.

“Suhaila Jad, que convivió 12 años con el futbolista y le dio tres hijos, parece haber encontrado ahora la manera de exponer estas conductas sin dar declaraciones directas a la prensa”, comento Magaly.