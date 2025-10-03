No quiere saber nada sobre su madre. Suheyn Cipriani decidió cortar relación alguna con su progenitora tras el enfrentamiento que tuvieron por sus confesiones en el sillón rojo. Como se recuerda, la ex de César Vega confesó en el polígrafo que fue víctima de abuso sexual por parte de su expadrastro y que su madre no hizo nada para defenderla.

“Creo que aprender a cortar vínculos tóxicos es importante, lo hice y me siento muy bien ahora. He aprendido a estar sola y me gusta mucho. Antes era más un tema de necesidad mía. Yo buscaba a estas personas porque yo necesitaba de alguien y lo encontraba en ella y mi ex, pero al día de hoy no necesito buscar a nadie para estar bien”, declaró.

Asimismo, aseguró sentirse en paz consigo misma. “Ya no tengo necesidad de nadie, ya sé que no la necesito en mi vida, con el dolor de mi corazón”, añadió. “Parte de la sanación es aprender a poner límites en nuestras vidas, los demás no te ponen los límites, tú los pones y parte de eso es a veces romper vínculos”, le respondió la ‘urraca’.

¿Qué pasó entre Suheyn Cipriani y su madre?

Suheyn Cipriani y su madre se pelearon porque ella reveló en el sillón rojo que sufrió abuso sexual sistemático a los 7 años por parte de su padrastro, y que al contarle esto a su madre, esta lo defendió y no le creyó.

Además, Suheyn denunció maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, incluyendo agresiones que la dejaron semi inconsciente y un rechazo emocional que la llevó a querer atentar contra su vida.

La madre, Betsabeth Noriega, reaccionó con gritos y negó las agresiones, además de acusar a Suheyn de mentir y rechazar la reconciliación, afirmando que su dignidad no se compra con dinero. También indicó que vivió amenazas y dificultades al conocer a su pareja, señalado como agresor.

