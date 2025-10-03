Suheyn Cipriani estuvo en el set de Magaly Medina y sorprendió al confesar que no solo cumbiamberos y salseros han intentado “tirarle maicito”. En conversación con la ‘urraca’, contó que varios futbolistas le han escrito ahora que se encuentra soltera.

Según reveló, estos tendrían una estrategia para contactar chicas a través de redes sociales. “No los sigues, pero te agregan a ‘close friends’. Cosa que cuando entras a ver quién te ha dado like, entonces él puede ver si entraste o no. Me dí cuenta porque me ha pasado mucho últimamente”, contó.

No obstante, aclaró que no tiene ningún interés en estar con un pelotero. “Son solteros creo. Nunca me han gustado los futbolistas. No tengo nada en contra de ellos, pero no me llaman mucho la atención. Tienen fama de ser…”, indicó.

Regalos e invitaciones

Suheyn Cipriani además contó que ha recibido invitaciones para irse de viaje y hasta le han querido enviar joyas, pero nunca ha aceptado. “Es dar pie a algo, prefiero evitar problemas en ese sentido, por eso nunca he viajado mucho ni soy de cosas ostentosas. Me gustan mis ollas degradadas, prefiero mi paz”, indicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO