Suheyn Cipriani dejó entrever que el salsero César Vega no estaría cumpliendo con la manutención de la hija que ambos comparten, aunque precisando que lo único que lo unirá a él es la menor porque no quiere saber nada de él en el plano amoroso.

“No tengo nada más que declarar de él, es el papá de mi hija, siempre lo va a ser y ahí muere el tema”, señaló inicialmente la modelo, que luego fue consultada sobre la manutención de su hija, y que respondió con ironía.

“Bueno, digamos que hace lo que puede. No tiene presentaciones, no sé qué pasa por ahí, pero yo lo veo en todos lados, no sé”, expresó dando a entender que es ella quien principalmente asume los gastos de su pequeña.

Perdón que no convenció

Cabe recordar que, hace algunas semanas, César Vega apareció en el dominical Día D, donde ofreció disculpas públicas por el daño físico y psicológico que reconoció haber causado a Cipriani cuando eran pareja. Sin embargo, ella restó importancia a sus palabras.

“No me ha pedido perdón a mí, se lo ha pedido a la familia, a los demás. (…) No pienso volver con él, que siga su vida, yo estoy en otro momento, sanando”, expresó a Trome.

