Suheyn Cipriani revela que César Vega quiere pasar solo 2.000 soles para su hija, una oferta que ha derivado en el anuncio de un juicio entre la modelo y el cantante. En una entrevista con Magaly Medina, Cipriani detalló que, aunque intentaron una conciliación, esta fracasó porque el artista solo ofreció esa cantidad para la manutención de la menor. La modelo, quien afirma tener una relación “nula” con su expareja y haber bloqueado a sus familiares, confesó que, a pesar de haber superado la relación, aún transita por un “proceso de sanación”.

Vea también: Suheyn Cripiani advierte a cantantes por 'tirarle maicito': "Si me siguen escribiendo, los voy a quemar"

Frente a esta situación, Suheyn confirmó que el caso escalará a un juicio, pues considera insuficiente el monto ofrecido por Vega para el sustento de su niña. Al conocer estos detalles, la ‘Urraca’ se mostró consternada y afirmó que es “terrible tener que ir a juicio por algo que es una obligación como padre”.

