Suheyn Cipriani fue captada por las cámaras de Magaly Medina en una discoteca de Independencia, disfrutando de la noche junto a un misterioso galán. Las imágenes mostraron a la modelo bailando reguetón y besándose apasionadamente con el joven hasta altas horas de la madrugada. Tras el ampay, Suheyn reveló en entrevista que su saliente se asustó al ver el video. “Casi le da un paro cardíaco”, confesó.

La modelo explicó que el joven no pertenece al mundo del espectáculo ni tiene redes sociales, por lo que no esperaba verse involucrado en una polémica mediática. “Me siento mal, pero ya están las imágenes. No me estaba escondiendo, simplemente trataba de mantener mi vida privada en privado”, declaró.

Suheyn Cipriani defiende su relación y pide respeto

A pesar del revuelo, Suheyn Cipriani aseguró que está conociendo a una buena persona y que no tiene intención de ocultarlo. “Me parece lindo, guapo, no es una persona pública porque no quiero exponerlo”, dijo. También aclaró que no hubo intención de provocar escándalo, sino que fue un momento espontáneo que terminó siendo captado por las cámaras.

La modelo se mostró reflexiva sobre el impacto que puede tener la exposición mediática en personas ajenas a la farándula. “Sí, es una buena persona. Me pueden volver a ver con él”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que la relación continúe pese al susto inicial.

Sin embargo, Suheyn Cipriani no dudó en dejar en claro que a pesar de recién han reconectado, posiblemente volveremos a verlos juntos. “En realidad ya lo conocía, era un amigo de mucho tiempo y después del programa que todos vieron, reconectamos, pudimos conversar y me invitó a salir. Salimos, nos estamos conociendo, no es una relación como tal. Pero es una linda persona, un lindo chico y me hace muy feliz”, aceptó en un inicio.