Suheyn Cipriani se emocionó al recibir regalo en vivo y celebró entre lágrimas que ya tiene ollas nuevas, durante una sorpresa que le prepararon en ‘Magaly TV La Firme‘. La modelo fue agasajada con un completo juego de ollas, sartenes y una licuadora por parte de la cevichería Puerto 47, un gesto que respondía a su reciente muestra de transparencia con sus seguidores. Cipriani, agradeció el obsequio, diciendo “vamos subiendo de presupuesto, ahora se ve diferente”, en referencia a la notable mejora en sus utensilios de cocina.

Este emotivo momento tuvo como antecedente la honestidad que caracteriza a Suheyn en redes sociales, donde había mostrado sin filtros su viejo juego de ollas bastante desgastado. La decisión del programa de regalarle estos artefactos que tanto necesitaba surgió precisamente por mostrarse como “una persona real con problemas comunes”, algo que rara vez se ve en figuras mediáticas.

