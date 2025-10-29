Suheyn Cirpriani se mostró algo nerviosa durante su presentación en Magaly Tv, la firme, a donde no solo llegó para una ‘demostración gastronómica’ sino también para consultarle sobre la intervención policial que le hicieron mientras estaba acompañada de ‘un amigo’.

Vea también: Suheyn Cipriani fue intervenida con amigo por no portar documentos durante estado de emergencia

“Pero porque son así, pero si yo estoy soltera. Eso no es ampay [¿Quién ha dicho que es ampay?] Me hacen corralito, yo vengo con amor”, expresó en un comienzo la exreina de belleza.

Ante esto, Magaly Medina reiteró que lo mostrado no es un ampay sino que tuvieron acceso a una ocurrencia y querían preguntarle sobre su acompañante. “¿Es el mismo malandro?”, manifestó.

“Yo tengo un malandro diferente por mes”, fue el comentario que provocó la risa de los presentes en el estudio, para luego comentar sobre los lujosos vehículos en el que se le vio a la expareja de César Vega.

