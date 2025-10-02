Suheyn Cipriani advierte a los cantantes que le ‘tiran maicito’ que, si continúan escribiéndole, tomará acción drástica y “los va a quemar”. En una entrevista con Magaly Medina, la modelo confesó que está “cansada” de recibir mensajes de artistas del medio, tanto de cumbia como de salsa, quienes asumen que por haber estado con un cantante, querría repetir la experiencia. Suheyn fue enfática al señalar que no tiene interés en tener una pareja dentro del ambiente artístico, desmintiendo así cualquier supuesto sobre sus preferencias sentimentales.

La también joven reveló su plan de acción contra estos insistentes: tomará capturas de pantalla de las conversaciones y las enviará al programa de Magaly Medina si los mensajes persisten, especialmente si provienen de personas con familia. La ‘Urraca’ respaldó completamente esta medida, afirmando que “es la mejor manera para que aprendan a ser respetuosos”.

