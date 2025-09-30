Un sujeto acabó con la vida de su pareja embarazada a puño limpio en Piura, tras un ataque de celos que desencadenó una golpiza brutal. La mujer, de 14 semanas de gestación, falleció en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes a causa de un shock hipovolémico por hemorragia severa, lo que truncó su dulce espera y sumió en duelo a su familia. El caso conmociona a la provincia, poniendo sobre la mesa la urgencia de erradicar la violencia machista que cobra vidas inocentes y destruye familias enteras.

El presunto feminicida, identificado como el ciudadano venezolano de apellido Carrasco, fue intervenido de inmediato y permanece bajo custodia en la Comisaría del Pescador, mientras la comunidad se congrega a las afueras para exigir justicia por este crimen que evidencia la violencia de género. La familia de la víctima revela que ella sufría violencia constante por parte de su agresor, con quien no era feliz pese a llevar una relación que terminó de la manera más trágica.

