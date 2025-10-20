Un sujeto asesina brutalmente a su hijastra por celos en Yurimaguas, donde Santos Cochán Cochán, de 46 años, apuñaló múltiples veces a Mary Liz, de 17, mientras ella estaba con su pareja en horas nocturnas. La víctima, según testimonios vecinales, sufría acoso sexual desde los 10 años por parte de su padrastro, quien había sido denunciado dos veces ante la comisaría local, aunque recobró libertad porque el Ministerio Público no reunió pruebas suficientes para mantenerlo detenido.

Este fatal desenlace cumple la amenaza que el agresor profirió previamente: “te voy a matar si encuentras otra pareja“, revelando los celos patológicos que culminaron en feminicidio ante la impunidad sistémica. La población, indignada por este patrón de violencia familiar no atendido, se congregó frente a la comisaría exigiendo justicia y hasta intentó linchar al detenido, evidenciando la desconfianza en un sistema judicial que no protegió a la menor a tiempo.

