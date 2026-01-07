Un violento ataque quedó registrado en cámara de seguridad cuando un hombre apuñaló al novio de su expareja en Lodrina, estado de Paraná, Brasil, luego de que la víctima no aceptara el fin de la relación.

El video muestra al agresor atacando con un arma cortopunzante a la víctima en el estacionamiento de un gimnasio ubicado en una zona exclusiva al oeste de la ciudad.

El hombre intentó escapar, pero gravemente herido ingresó al gimnasio, donde dio muestras de su mal estado. El agresor ingresó detrás de él y lo siguió atacando por la espalda. Debido a la pérdida de sangre, la víctima se desplomó en el suelo, ya sin vida.

Otra persona intervino y, con pistola en mano, logró someter al atacante, quien no ofreció resistencia.