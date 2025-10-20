Un caso estremecedor sacudió a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, un adolescente de 19 años, identificado como Damien Hurstel, fue detenido tras confesar que asesinó y decapitó al novio de su madre en la casa familiar de de Staten Island. Pero el horror no terminó ahí: según fuentes policiales, el joven extrajo el cerebro de la víctima con una cuchara y lo colocó en una licuadora.

La víctima, Anthony Casalaspro, tenía 45 años y trabajaba en el Departamento de Higiene de la ciudad.

Los investigadores encontraron su cuerpo con una cuchara sopera sobre el torso y la cabeza separada, con otra cuchara clavada, en el baño de la casa. El espeluznante hallazgo incluyó restos cerebrales en la cocina, dentro de una licuadora.

Un crimen brutal y una mente perturbada

Hurstel fue trasladado esta semana desde el hospital a una celda de aislamiento en la cárcel de Rikers Island, donde enfrenta cargos por homicidio en segundo grado, homicidio involuntario y tenencia de armas.

Su abogado, Mark Fonte, relató que el joven tuvo dificultades para distinguir la fantasía de la realidad y que se declaró inocente por razones de insanía.

“Fue escalofriante”, describió Fonte tras reunirse con su cliente antes de la audiencia en la Corte Suprema del condado de Richmond. El letrado contó que Hurstel no recordaba con claridad los hechos y que incluso dudaba de si había estado involucrado en peleas dentro del hospital tras su detención.

El drama familiar detrás del crimen

La madre del acusado, Alicia Zayas (39), contó que su hijo comenzó a sufrir alucinaciones a los 13 años y que desde entonces estuvo bajo tratamiento con medicación antipsicótica. Sin embargo, denunció que en enero de este año, los médicos del Richmond University Medical Center cambiaron la medicación de Hurstel sin avisarle, lo que, según ella, agravó el cuadro psiquiátrico del joven.

Zayas contó que el día del crimen, su hija de 16 años se topó con la escena sangrienta en el baño y le preguntó a su hermano si iba a lastimar a su madre. “¿Querés que mamá viva?”, le respondió Damien, a lo que la adolescente contestó: “Sí, por favor”. La joven logró salir del baño y avisar a su madre, que al regresar a la casa se encontró con el escenario más temido.