Un vídeo difundido en redes sociales evidenció una acalorada discusión entre un hombre y su novia en plena vía pública, en la que el primero reclama la devolución de un carro que asegura haberle regalado, ya que la encontró con otro hombre, presuntamente su amante.

La escena, ocurrida en Calceta, Ecuador, la cual rápidamente se volvió viral, generó reacciones encontradas entre quienes la presenciaron y los usuarios que la comentaron en línea.

En la grabación, el hombre encaró a su pareja con un tono airado. “Tú me amas a mí, que tú me amas a mí. ¿Y qué significa esto entonces?”, cuestionó al inicio del enfrentamiento.

Acto seguido, denuncia que le obsequió el carro y que ahora la joven lo estaría utilizando en compañía de otra persona, su presunto amante. Entre gritos, exigió: “¡Que te baje! ¡Bájate! ¡Que se baje pues, hombre, pues!”.

El reclamo subió de tono cuando agregó: “Después que yo te doy todo, te mantengo de los carros… Y tú así me vas a j**er. ¿Harta de qué? ¿Harta de qué? ¿Harta de qué?”.

Incluso, al dirigirse al supuesto acompañante de la mujer, lanzó: “¿Y tú andas con él hoy? Me das la llave del carro, me das la llave del carro. ¡Dele la llave!”.

Intervención de ciudadanos

Durante la escena, varios transeúntes se acercan para calmar la situación. Uno de ellos comentó sorprendido: “Le regaló el carro todavía… ¿cómo? Y lo inaugura con el primo por ese precio”.

Entretanto, otro intentó persuadir al hombre de desistir con frases como “Déjalo, déjalo. ¡Bájalo, bájalo!”, mientras un tercero sentenció: “No vale la pena, no vale la pena”.

El vídeo, que muestra el momento en que el hombre rodea el automóvil y levantó la voz frente a la multitud, también retrata a curiosos que observan sin intervenir directamente, mientras la mujer permaneció en el interior del vehículo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO