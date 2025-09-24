Un sujeto en aparente estado de ebriedad atacó a machetazos a su pareja en la comunidad de Chirapa, Yurimaguas, en un acto de violencia que también involucró al perro que defendía a la mujer. La víctima se encuentra ahora bajo amenazas de muerte por parte de su expareja, quien intenta disuadirla de presentar una denuncia formal ante las autoridades. Este caso, que ha conmocionado a la comunidad nativa, refleja la grave situación de violencia familiar que afecta a la región.

El agresor, identificado como Noé Núñez García, habría emprendido contra la madre de sus cuatro hijos, quien logró registrar parte del incidente con su teléfono celular. En las imágenes, que evidencian la brutalidad del hecho, se observa cómo el hombre golpea al animal doméstico cuando este ladraba en defensa de su dueña, escuchando los quejidos del can tras el impacto. Las autoridades de emergencia han sido alertadas para brindar protección a la agredida, mientras se espera la captura de Núñez García, quien actualmente se encuentra prófugo.

