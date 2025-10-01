Un joven agredió físicamente a una mujer presuntamente embarazada en la calle y, en respuesta, una multitud de personas que estaba en el lugar lo terminó golpeando a él.

El hecho, según precisaron portales informativos, se habría registrado el domingo 28 de septiembre en la urbanización Los Recuerdos, en Montería, ciudad en Córdoba, en Colombia, aunque las imágenes fueron difundidas hasta en las últimas horas.

En tanto, otros portales, como Última Noticia Colombia, aseguraron que el agresor sería un mototaxista, pero no se brindaron más detalles ni de él ni de la víctima.

#PALOTERAPIA. Borracho agredió a una mujer embarazada y por poco es linchado en la Urbanización Los Recuerdos, sur de Montería. En un video viral en las R/S, se observa que el sujeto recibió una recalibración cognitiva asignada por la comunidad que se indignó debido a la agresión pic.twitter.com/Pstvqc9W9h — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 30, 2025

Golpean a joven que agredió a embarazada en Los Recuerdos, Montería

La grabación, que se viralizó en las redes sociales, muestra que el supuesto mototaxista discutía con otra persona cuando la fémina intentó intervenir.

Según estos portales, el hombre habría estado en supuesto estado de embriaguez, aunque de momento se desconoce por qué habría discutido con el otro sujeto.

En medio del altercado, el individuo golpea en al menos dos ocasiones a la supuesta embarazada. Uno de los golpes se lo dio cuando ella estaba de espaldas y, poco después, le dio un fuerte puñetazo en el rostro.

Lo anterior provocó la reacción de varios hombres, presuntos residentes de la zona, quienes atacaron al agresor de la mujer. Estos se mantuvieron dándole puñetazos y patadas al individuo durante unos 20 segundos, hasta que frenaron el ataque.

Sin embargo, en lo que este intentaba levantar su motocicleta que estaba tirada en la calle para irse del lugar, los pobladores siguieron tirándole algunos objetos. “Arranca, arranca, perro hijueput*”, le dice uno de los individuos al final del metraje.

