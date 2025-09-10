Un sujeto intentó secuestrar a una indefensa escolar tapándole la boca, sin embargo, la niña huyó tras morderle la mano cuando salía de comprar en la tienda de su barrio en San Juan de Lurigancho (SJL). El atacante aprovechó un punto ciego con poco tránsito y sin cámaras de seguridad, lo que facilitó su accionar y su posterior fuga.

Los vecinos preocupados alertaron que el hombre ya habría robado un celular a otra menor en la misma zona, lo que genera temor de que vuelva a atacar. Según la descripción, vestía una gorra marrón, casaca negra y short azul, además de tener contextura delgada, mientras que la familia de la escolar evita declarar por miedo a represalias.

