Un sujeto lanzó insultos racistas contra una joven en un minimarket de Trujillo, simplemente porque pasó a su lado. La víctima, quien mantuvo la calma inicialmente, respondió con altura a las ofensas, lo que parece haber enfurecido aún más al hombre. El agresor, identificado como Jorge Luis Silva Cabrera, quien trabaja como colaborador de la SUNAT, inició una acalorada discusión después de que la mujer cruzara cerca de él mientras estaba parado frente a una góndola.

Vea también: Generador eléctrico estalla y provoca el pánico en los vecinos de Comas: “Lo hemos sentido como un coche comba”

La SUNAT se pronunció de manera inmediata, rechazando los actos de discriminación y solidarizándose con la persona afectada. La institución dispuso la adopción de medidas disciplinarias contra Silva Cabrera, aclarando que el colaborador involucrado no desempeña ningún cargo directivo ni de confianza. La entidad reafirmó su compromiso con los principios éticos y de respeto, condenando cualquier comportamiento contrario a estos valores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO