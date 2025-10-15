Un sujeto propinó una terrible golpiza a su pareja en el ascensor de su edificio en La Victoria, donde las cámaras de seguridad captaron el brutal ataque que muestra al hombre lanzando puñetazos, patadas y jalones contra la mujer. La víctima, que intenta cubrirse el rostro mientras es arrinconada, recibe la furia descontrolada de su agresor, quien la deja casi inconsciente en un episodio que evidencia la gravedad de la violencia de género en espacios privados.

El video evidencia cómo la mujer busca protegerse durante la agresión, mientras el sujeto descarga su ira contra ella en un encierro que imposibilita cualquier escape o auxilio inmediato. Estas imágenes, que circulan generando indignación ciudadana, revelan la crudeza de un ataque que pudo tener desenlace fatal, motivando llamados urgentes para reforzar las medidas de protección hacia las mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar.

