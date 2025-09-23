Un sujeto sin brevete y sin SOAT provocó un terrible accidente que podría costarle la pierna a una niña de 7 años, quien se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos. El implicado, identificado como Jean Piero André Amaya Gómez de 23 años, impactó contra la moto en la que el padre trasladaba a sus hijas al colegio, en una vía de doble sentido.

La menor, que llegó al hospital con un crítico nivel de hemoglobina, fue sometida a una compleja intervención quirúrgica de más de doce horas para intentar salvar su extremidad, la cual según su tío está “destruida” y sostenida apenas por un pedazo de carne. La familia de la víctima exige justicia y reclama que el conductor no quede en libertad tras las 48 horas, especialmente porque alegan que manejaba a exceso de velocidad y ha intentado ofrecer un arreglo económico.

